В результате опрокидывания автомобиля в Жанаозене пострадал водитель

- В настоящее время 34-летний водитель автомобиля госпитализирован в Жанаозенскую городскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, - рассказали в полиции региона.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 января 2024 года около 12:17 часов. Авария произошла на одной из автодорог в микрорайоне "Арай" в Жанаозене.Водитель автомобиля Toyota Fortuner не справился с рулевым управлением и автомобиль опрокинулся.