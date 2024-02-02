Видео похищения невесты жителем Мангистау в Шымкенте опубликовала полиция

- Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала. Получив сообщение о произошедшем, полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. На задержание Toyota Alphard с похищенной горожанкой задействовали оперативников Туранского РУП, были направлены ориентировки в соседние регионы, - сообщили в полиции.



В полиции рассказали, что девушка оказалась практиканткой медицинского учреждения. Молодые люди познакомились в социальной сети. И, пообщавшись с девушкой онлайн на протяжении нескольких месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем, мнение потенциальной невесты его не интересовало.В результате принятых мер автомобиль задержали в течение полусуток на трассе Алматы-Самара, недалеко от поселка Жалагаш.Горе-жених водворен в СИЗО. Проводится расследование.Напомним, жителю Мангистау за содеянное может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Шымкента.