Голый мужчина читал книгу в одном из дворов Актау

По словам очевидцев, мужчина в таком виде зашел в местный магазин, перевернул холодильник с напитками и испугал детей. Не обращая внимания на удивленных прохожих, громко цитировал строки из книги."Он сначала зашел в шортах. Потом вышел, не знаем, где разделся. Стал заходить в магазин уже голым, а продавец закрыл изнутри дверь. Испугался. Он выбил дверь ногой, потом пнул холодильник с напитками, он упал. Все из магазина выбежали и вызвали полицию. Они прям очень быстро приехали. Но он успел домой уже уйти. Они к нему пришли, он сначала кричал, потом пытался с ними драться", - рассказывают очевидцы.Приехавшие на место происшествия полицейские одели мужчину и забрали его в участок.