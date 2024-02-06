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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 14

Голый мужчина читал книгу в одном из дворов Актау

Обнаженный мужчина переполошил жителей 6 микрорайона Актау. Соседи вызвали полицейских. Во дворе 22 дома неизвестный громко читал книгу будучи абсолютно голым. На вызов приехали стражи порядка. Однако «литературовед» уже скрылся в одной из квартир дома.

фото очевидцев
По словам очевидцев, мужчина в таком виде зашел в местный магазин, перевернул холодильник с напитками и испугал детей. Не обращая внимания на удивленных прохожих, громко цитировал строки из книги.

"Он сначала зашел в шортах. Потом вышел, не знаем, где разделся. Стал заходить в магазин уже голым, а продавец закрыл изнутри дверь. Испугался. Он выбил дверь ногой, потом пнул холодильник с напитками, он упал. Все из магазина выбежали и вызвали полицию. Они прям очень быстро приехали. Но он успел домой уже уйти. Они к нему пришли, он сначала кричал, потом пытался с ними драться", - рассказывают очевидцы.

Приехавшие на место происшествия полицейские одели мужчину и забрали его в участок.



Голый мужчина читал книгу в одном из дворов Актау


Голый мужчина читал книгу в одном из дворов Актау



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