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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 1461

Улетевший теневой навес в Мангистау повредил линии электропередач

Жители Сайын-Шапаготова засняли на видео кадры того, как на проезжую часть «вылетел» теневой навес, установленной в одном из частных домов. Тяжелая конструкция не только преградила дорогу автомобилям, но и повредила линии электропередач. Ситуация прокомментировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

стоп кадр из видео
Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, примерно 2 часа дня в Тупкараганском районе в селе Сайын-Шапагатов на улице Тумышева.

«На территории жилого дома, в результате сильного ветра (порывы до 15-19 м/с.) сорван теневой навес (общая площадь устанавливается) с последующим повреждением воздушных линии электропередач. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. На место работает 7 работника и 2 единицы техники ГКП "Комуналдық қызмет". Жертв и пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.




Напомним, спасатели области посоветовали жителям не выходить из домов в связи с объявленным штормовым предупреждением.



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