Улетевший теневой навес в Мангистау повредил линии электропередач

«На территории жилого дома, в результате сильного ветра (порывы до 15-19 м/с.) сорван теневой навес (общая площадь устанавливается) с последующим повреждением воздушных линии электропередач. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. На место работает 7 работника и 2 единицы техники ГКП "Комуналдық қызмет". Жертв и пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, примерно 2 часа дня в Тупкараганском районе в селе Сайын-Шапагатов на улице Тумышева.Напомним, спасатели области посоветовали жителям не выходить из домов в связи с объявленным штормовым предупреждением.