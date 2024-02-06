Штормовое предупреждение объявлено в Мангистау

«Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает всех жителей области строго соблюдать меры безопасности при усилении ветра. Без крайней необходимости не выходите и не выезжайте за пределы населенных пунктов. Следите за изменениями погодных условий, ограничениями на дорогах области на официальных сайтах департамента», - сообщил Жандос Кенжебаев.







По информации начальника управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской ообласти Жанжоса Кенжебаева, сегодня, 6 февраля, ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, на западе, в центре области временами порывы 23-28 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.По данным синоптиков, штормовой ветер стихнет завтра, 7 февраля.