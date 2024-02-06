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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:11

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Штормовое предупреждение объявлено в Мангистау

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области просят граждан быть осторожнее, и без острой необходимости не покидать свои дома. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Фото из архива Лады
По информации начальника управления в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской ообласти Жанжоса Кенжебаева, сегодня, 6 февраля, ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, на западе, в центре области временами порывы 23-28 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает всех жителей области строго соблюдать меры безопасности при усилении ветра. Без крайней необходимости не выходите и не выезжайте за пределы населенных пунктов. Следите за изменениями погодных условий, ограничениями на дорогах области на официальных сайтах департамента», - сообщил Жандос Кенжебаев.




По данным синоптиков, штормовой ветер стихнет завтра, 7 февраля.

Штормовое предупреждение объявлено в Мангистау



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