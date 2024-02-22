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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:57

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Митингующие пожарные нефтяных месторождений Мангистау вернулись на работу

Пожарные ТОО «Зевс Энерго» работают в штатном режиме. Об этом сообщил представитель компании.

Кадр из видео
Сообщается, что в настоящее время ситуация урегулирована. Все противопожарные посты производственных объектов АО «КазТрансОйл» работают в штатном режиме.

Ранее, совместно с представителями местных государственных органов, регионального объединения профсоюзов, АО «КазТраснОйл» и ТОО «Зевс Энерго» с коллективами на местах проведены соответствующие встречи по урегулированию возникшей ситуации. По итогам переговоров была достигнута договоренность о частичном удовлетворении требований работников. Иную информацию в компании не сообщили.


«В случае необходимости будут проведены дополнительные совместные встречи с представителями государственных структур, регионального объединения профсоюзов и других заинтересованных лиц с целью предотвращения возникновения трудовых споров и своевременного решения возникающих вопросов», - рассказал представитель «Зевс Энерго» .


Ранее сообщалось, что пожарные из «КазТрансОйл» не вышли на работу в Мангистау. Спасатели заявляют, что они остановили работу в Актау, Жанаозене, Жетыбае, на Каражанбасе и Каламкасе. Бастуют и пожарные села Умирзак. Ежемесячная зарплата, как утверждают огнеборцы, 130-150 тысяч тенге. Они просят повысить ее до 350 тысяч тенге.

В ТОО «Зевс Энерго» прокомментировали забастовку пожарных, которые несут службу на объектах АО «КазТрансОйл». По словам администрации компании, в Актау направлена комиссия из числа сотрудников компании во главе с техническим директором ТОО «Зевс Энерго» для проведения служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка сложившейся ситуации.



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