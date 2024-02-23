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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 2616

Полицейские Актау нашли пропавшую три недели назад девочку-подростка

Анастасию Пенскую сегодня, 23 февраля, спустя более трех недель со дня исчезновение обнаружили живой и невредимой. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщила мать девочки.

Кадр из видео
Мать пропавшей девочки обратилась в редакцию lada.kz с радостной новостью:

«Слава богу! Она живая. Ее нашли. Собираюсь поехать в участок», - сказала она.


В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт того, что ребенок найден.

-Девушку обнаружили сотрудники криминальной полиции. Анастасия физически здорова, и ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время вызвали родителей, будет проводиться профилактическая беседа, - сказали в департаменте.


Напомним, вчера, 22 февраля, к пропавшей Анастасии Пенской обратилась ее мама с просьбой вернуться домой. Девочка пропала 1 февраля текущего года около 01:40 часов ночи. Она ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних и с тех пор не выходила на связь.



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