Полицейские Актау нашли пропавшую три недели назад девочку-подростка

«Слава богу! Она живая. Ее нашли. Собираюсь поехать в участок», - сказала она.

-Девушку обнаружили сотрудники криминальной полиции. Анастасия физически здорова, и ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время вызвали родителей, будет проводиться профилактическая беседа, - сказали в департаменте.