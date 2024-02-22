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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Вчера, 20:38

Просмотров: 1314

«Настя, мы ждем тебя дома!» Мама пропавшей девочки из Актау обратилась к дочери

Родственники пропавшей три недели назад Анастасии Пенской очень переживают за дочь и просят ее поскорее вернуться домой. В интервью lada.kz мать подростка рассказала, что девочка вот уже 22 дня не выходит на связь и родные очень переживают за нее.

Стоп кадр со страницы подростка в соцсетях
Ранее, говорит мама Насти, ее дочь никогда не пропадала так надолго. Всегда сообщала о том, что с ней все в порядке и чтобы родственники не переживали. Подростка разыскивают друзья, знакомые, родные и полицейские Мангистауской области.

«Скажите ей, пожалуйста, мы очень ждем ее дома. Все ждем. И братишка, и сестра, и отчим, который заменил ей отца. Очень переживаем. Пусть она знает, что бы не случилось, какие бы не были проблемы, мы все их решим и не бросим в беде», - сказала мать девочки.


Подросток пропала 1 февраля текущего года около 01:40 часов ночи. Она ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних.

По предварительным данным, в день пропажи Анастасия Пенская была одета в черную куртку, черные леггинсы и черно-белые кроссовки. 

Приметы: короткая стрижка, темные волосы, рост 165-170 сантиметров, татуировка в районе грудной клетки.

«Настя, мы ждем тебя дома!» Мама пропавшей девочки из Актау обратилась к дочери


В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по номерам телефонов: +7 (705) 701-18-53, +7 (7292) 47-48-10, 47-48-25, 47-48-02, 53-18-22, +7 (747) 230-00-04, +7 (747) 963-62-96, +7 (700) 111-40-84, 102.



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