«Настя, мы ждем тебя дома!» Мама пропавшей девочки из Актау обратилась к дочери

«Скажите ей, пожалуйста, мы очень ждем ее дома. Все ждем. И братишка, и сестра, и отчим, который заменил ей отца. Очень переживаем. Пусть она знает, что бы не случилось, какие бы не были проблемы, мы все их решим и не бросим в беде», - сказала мать девочки.



Ранее, говорит мама Насти, ее дочь никогда не пропадала так надолго. Всегда сообщала о том, что с ней все в порядке и чтобы родственники не переживали. Подростка разыскивают друзья, знакомые, родные и полицейские Мангистауской области.Подросток пропала 1 февраля текущего года около 01:40 часов ночи. Она ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних.По предварительным данным, в день пропажи Анастасия Пенская была одета в черную куртку, черные леггинсы и черно-белые кроссовки.Приметы: короткая стрижка, темные волосы, рост 165-170 сантиметров, татуировка в районе грудной клетки.В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Тех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по номерам телефонов: