Массовое отравление в Бейнеу: виновному может грозить лишение свободы

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Айболат Мурзашев сообщил, что по факту массового отравления в кафе «Али-Ман» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
Начальник отдела следственного управления отметил, что по данной статье ответственным и виновным лицам грозит штраф либо лишение свободы до двух лет.
По официальным данным, среди отравившихся восемь детей, две беременные женщины и одна пациентка после родов. Всего с жалобами на отравление обратились 37 человек, из них 27 находятся на лечении в стационаре, 10 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева сообщила, что пострадавшие рассказали, что фаст-фуд в указанном кафе заказывали с 19 февраля.
Кафе, в котором произошло отравление, специализируется на приготовлении шаурмы, пиццы, суши. Именно эти блюда, по данным специалистов, заказывали пострадавшие.
Состояние семи больных врачи оценивают, как средней тяжести, 20 – умеренной, признаков осложнений не наблюдается. Все пациенты получают необходимое лечение.
По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибека Саралтаева, у всех пациентов были взяты анализы, а также отобраны пробы в самом кафе. По предварительным данным, у двух больных выявлены положительные результаты на кишечный возбудитель клебсиелла пневмония и золотистый стафилококк.
Бердибек Саралтаев отметил, что массовых отравлений в Бейнеу ранее не было зафиксировано. В прошлом году в Актау были случаи, связанные с массовым отравлением.
Для справки: (статья 304 часть 1 УК РК): Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей) наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.
- Сейчас, в данный момент после осмотра места происшествия, кафе закрыто. Как будет готово заключение экспертизы, будет принято процессуальное решение. В данный момент возбуждено уголовное дело, сейчас ведется у нас расследование. Пока не принято процессуальное решение, кафе будет закрыто, - сказал Айболат Мурзашев.
Начальник отдела следственного управления отметил, что по данной статье ответственным и виновным лицам грозит штраф либо лишение свободы до двух лет.
- Следствие будет выяснять, каждому сотруднику дана будет процессуальная оценка. Экспертиза назначена. По наказанию будут уже принимать решение органы суда, - заявил подполковник полиции.
По официальным данным, среди отравившихся восемь детей, две беременные женщины и одна пациентка после родов. Всего с жалобами на отравление обратились 37 человек, из них 27 находятся на лечении в стационаре, 10 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева сообщила, что пострадавшие рассказали, что фаст-фуд в указанном кафе заказывали с 19 февраля.
- С 22 февраля были госпитализировали уже 12 пациентов, 23 числа - 8, 24 февраля - трое. А потом пошло на спад. 26 февраля поступил уже один пациент. В первые дни поступления самая большая регистрация была, к нам обращались сразу по 8, 12 больных с симптомами отравления. Они сообщали, что 19, 20 числа заказали еду в этом фаст-фуде. А с 22 числа «Али-Ман» был уже закрыт, - рассказала Бибизада Дуйсенбаева.
Кафе, в котором произошло отравление, специализируется на приготовлении шаурмы, пиццы, суши. Именно эти блюда, по данным специалистов, заказывали пострадавшие.
Состояние семи больных врачи оценивают, как средней тяжести, 20 – умеренной, признаков осложнений не наблюдается. Все пациенты получают необходимое лечение.
По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибека Саралтаева, у всех пациентов были взяты анализы, а также отобраны пробы в самом кафе. По предварительным данным, у двух больных выявлены положительные результаты на кишечный возбудитель клебсиелла пневмония и золотистый стафилококк.
Бердибек Саралтаев отметил, что массовых отравлений в Бейнеу ранее не было зафиксировано. В прошлом году в Актау были случаи, связанные с массовым отравлением.
Для справки: (статья 304 часть 1 УК РК): Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей) наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.