Массовое отравление в Бейнеу: виновному может грозить лишение свободы

- Сейчас, в данный момент после осмотра места происшествия, кафе закрыто. Как будет готово заключение экспертизы, будет принято процессуальное решение. В данный момент возбуждено уголовное дело, сейчас ведется у нас расследование. Пока не принято процессуальное решение, кафе будет закрыто, - сказал Айболат Мурзашев.

- Следствие будет выяснять, каждому сотруднику дана будет процессуальная оценка. Экспертиза назначена. По наказанию будут уже принимать решение органы суда, - заявил подполковник полиции.

- С 22 февраля были госпитализировали уже 12 пациентов, 23 числа - 8, 24 февраля - трое. А потом пошло на спад. 26 февраля поступил уже один пациент. В первые дни поступления самая большая регистрация была, к нам обращались сразу по 8, 12 больных с симптомами отравления. Они сообщали, что 19, 20 числа заказали еду в этом фаст-фуде. А с 22 числа «Али-Ман» был уже закрыт, - рассказала Бибизада Дуйсенбаева.