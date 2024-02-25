Число отравившихся в кафе Бейнеу выросло до 36 человек

- Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы.Восемь пострадавших после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.Врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средняя степень тяжести.Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.По факту массового пищевого отравления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.Кафе, в котором произошло отравление, специализируется на фаст-фуде.Напомним, массовое отравление произошло в Бейнеу.