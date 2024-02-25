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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:34

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Число отравившихся в кафе Бейнеу выросло до 36 человек

По факту массового отравления в точке общепита в Бейнеу начато расследование, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Фото из открытых источников
В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с симптомами отравления обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы.

Восемь пострадавших после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Врачи сообщили, что состояние госпитализированных пациентов оценивается как средняя степень тяжести.

Выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием «Али-Ман». С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена.

- Пациентов не требуется транспортировать в областной центр, поскольку нет соответствующих показаний. Консилиумы с участием главного инфекциониста региона проведены через телемедицину, лечение уже назначено. Бейнеуская районная многопрофильная больница обеспечена достаточным запасом медикаментов и готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек. Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно, - сообщили в управлении здравоохранения региона.


По факту массового пищевого отравления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится расследование.

Кафе, в котором произошло отравление, специализируется на фаст-фуде.

Напомним, массовое отравление произошло в Бейнеу.



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