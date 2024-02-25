Массовое отравление произошло в Бейнеу

После посещения заведения «Али-ман» вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу.



В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые, и беременная на 19-й неделе женщина.



Лечение на дому получают восемь человек.



По данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.