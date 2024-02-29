Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Февраля
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.61 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 840

В Минобороны рассказали о происхождении кортежа бронетехники в пригороде Актау

Пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан ответила на запрос Lada.kz о передвижении военной техники по Мангистауской области.

Кадр из видео
В ведомстве подтвердили, что колонна бронированной техники направлялась через Актау на Голанские высоты.

«На распространяемых в социальных сетях видео запечатлено передвижение военной техники Минобороны, которая прибыла железнодорожным составом на станцию Мангышлак. Более 20 единиц военной техники, а также имущество, предназначенное для миротворческого контингента, в дальнейшем будет отправлено из Актау на Голанские высоты. Согласно стандартам ООН, она выкрашена в белый цвет и промаркирована обозначением «UN» (United Nations – Организация Объединенных Наций). Напомним, в соответствии с мандатом миссии на Голанских высотах казахстанские военнослужащие будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.


Напомним, видео с бронированными машинами и бронетранспортёрами появилось в социальных сетях. Кадры с военной техникой озадачили и напугали местных жителей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
glu-info (Посетители) Сегодня, 18:32
направлялась через Актау на Голанские высоты
А откуда она пришла? Каким таким ветром ее к нам, в медвежий угол занесло?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика