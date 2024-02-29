В Минобороны рассказали о происхождении кортежа бронетехники в пригороде Актау

«На распространяемых в социальных сетях видео запечатлено передвижение военной техники Минобороны, которая прибыла железнодорожным составом на станцию Мангышлак. Более 20 единиц военной техники, а также имущество, предназначенное для миротворческого контингента, в дальнейшем будет отправлено из Актау на Голанские высоты. Согласно стандартам ООН, она выкрашена в белый цвет и промаркирована обозначением «UN» (United Nations – Организация Объединенных Наций). Напомним, в соответствии с мандатом миссии на Голанских высотах казахстанские военнослужащие будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве подтвердили, что колонна бронированной техники направлялась через Актау на Голанские высоты.Напомним, видео с бронированными машинами и бронетранспортёрами появилось в социальных сетях. Кадры с военной техникой озадачили и напугали местных жителей.