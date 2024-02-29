Жителей взволновал кортеж бронированной техники в пригороде Актау

«Посреди белого дня военная техника. Сейчас в мире, мягко говоря, неспокойно. И от этого вида у меня, честно говоря, кровь в жилах застыла. Сразу мысли всякие неприятные. Непривычно видеть военных на наших улицах, даже проездом», - рассказал о своих впечатлениях местный житель.

На видео, которое появилось в социальных сетях, очевидцами был зафиксирован проезд пяти бронированных машин «Арлан» и двух бронетранспортёров с прицепом. Технику сопровождали патрульные машины, которые по рации просили гражданские авто пропустить кортеж.По предположению некоторых пользователей, данная группа военных направляется на выполнение миротворческой миссии по морю на Голанские высоты. Ранее стало известно, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением» (СООННР) на Голанских высотах. Впервые ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии.Телеканал «24.kz» сообщал, что казахстанский миротворческий контингент готов к выполнению миссии ООН на спорной территории Ближнего Востока – Голанских высотах.Переброс казахстанского контингента на Голанские высоты проходит в три этапа. Личный состав вылетел из Алматы в Дамаск 22 февраля с дозаправкой в Актау. Техника также была направлена в Актау с 22 февраля. Ее планировалось перевозить эшелоном, а далее – транспортной авиацией. Из Дамаска колонна в сопровождении спецподразделения ООН и сирийской полиции прибудет к месту дислокации, которое называется Camp Faouar. Лагерь расположен недалеко от населенного пункта Халас. В распоряжение миротворцев передали 15 бронированных колесных машин «Арлан» разных модификаций, 6 военных автомобилей, 4 большегрузных КамАЗа и микроавтобус. Вся техника уже выкрашена по стандартам миротворческой миссии. На ней размещена эмблема ООН.Сообщается, что подобный переброс проводится в Казахстане впервые. В миссии участвуют 139 военнослужащих, которые прошли полугодовую специальную подготовку, в том числе 7 женщин: 4 медика, 2 повара и снайпер. Наши миротворцы должны будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. Закон о Голанских высотах был ратифицирован кнессетом (однопалатный законодательный орган Израиля) 14 декабря 1981 года.