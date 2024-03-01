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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 26

Пропавшего в Мангистау мужчину нашли при помощи дрона

Жителя Бейнеу обнаружили после пропажи, задействовав спутниковый телефон и квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Кадр видео
Сообщение о пропаже мужчины 1979 года рождения поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района вчера, 29 февраля, около 22:30 часов.

Как оказалось, за три дня до этого, в обеденное время, мужчина выехал из села Диар в Актюбинской области в сторону села Бейнеу. Последний раз его видели 29 февраля, примерно в 21:40 часов, он спрашивал дорогу в районе станции Сорша, и направился в сторону месторождения «Шагырлы-Шомышты».

Поисково-спасательные работы начались вчера, 29 февраля, около 23:15 часов, где были задействованы сотрудник ОЧС Бейнеуского района и одна единица техники, а также человек из районного акимата и квадрокоптер со спутниковым телефоном Iridium.

- В результате оперативно-розыскных работ под руководством старшего дознавателя отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района, старшего лейтенанта гражданской защиты Тимура Аметова, пропавший был найден. Медицинской помощи не требовалось, - пояснили в пресс-службе ведомства.





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