Пропавшего в Мангистау мужчину нашли при помощи дрона

- В результате оперативно-розыскных работ под руководством старшего дознавателя отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района, старшего лейтенанта гражданской защиты Тимура Аметова, пропавший был найден. Медицинской помощи не требовалось, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Сообщение о пропаже мужчины 1979 года рождения поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района вчера, 29 февраля, около 22:30 часов.Как оказалось, за три дня до этого, в обеденное время, мужчина выехал из села Диар в Актюбинской области в сторону села Бейнеу. Последний раз его видели 29 февраля, примерно в 21:40 часов, он спрашивал дорогу в районе станции Сорша, и направился в сторону месторождения «Шагырлы-Шомышты».Поисково-спасательные работы начались вчера, 29 февраля, около 23:15 часов, где были задействованы сотрудник ОЧС Бейнеуского района и одна единица техники, а также человек из районного акимата и квадрокоптер со спутниковым телефоном Iridium.