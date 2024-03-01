Справлявшего нужду под окнами мужчину в Актау привлекли к ответственности

- Обращаемся к жителям города! Давайте не будем наносить ущерб городскому имуществу и окружающей среде!, – сказали в управлении полиции города.

Полицейские установили личность мужчины, справлявшего нужду под окнами дома №22 в 8 микрорайоне.Его привлекли к ответственности. На него составили протокол по статье 434 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (мелкое хулиганство).