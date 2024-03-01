Наружная обшивка жилого дома горела в Актау

- Распространение огня на жилые квартиры не допущено. Жильцы самостоятельно покинули здание. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжали 19 человек, задействовано пять единиц техники. Пожар ликвидировали в 15:30, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Наружная обшивка дома №10 жилого комплекса Premium Plaza в 18А микрорайоне загорелась сегодня, 1 марта, примерно в 15:10.Возгорание произошло с 4 по 6 этажи жилого здания на площади 50 квадратных метров.