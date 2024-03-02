Легковой автомобиль с ребенком застрял на трассе Жанаозен-Актау

По данным ведомства, 1 марта в 21:00 поступила информация о том, что на автодороге, в 30-ти километрах от Жанаозена, застрял автомобиль. Внутри него находились два взрослых и ребенок.На место прибыли три спасателя специализированной пожарной части во главе со старшиной Асылбеком Кусекеновым, которые помогли вывезти автомобиль в безопасное место.Медицинская помощь людям, находившимся в автомобиле, не понадобилась.