Правоохранители пытали жителя Актау: что ответили в полиции

Фото предоставил потерпевший
В ведомстве сообщили, что прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело.
Сам потерпевший отметил, что обратился с заявлением на региональном уровне.
Напомним, ранее житель Актау заявил об избиении со стороны сотрудников управления полиции города Актау – его вынуждали оговорить себя и признаться в краже.
- Обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - ответили в департаменте полиции региона.
Сам потерпевший отметил, что обратился с заявлением на региональном уровне.
Напомним, ранее житель Актау заявил об избиении со стороны сотрудников управления полиции города Актау – его вынуждали оговорить себя и признаться в краже.
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