Мужчину пытали полицейские в Актау

По словам потерпевшего Назима, 22 марта он не смог завести свой автомобиль, чтобы добраться на работу. Как оказалось, проблема заключалась в поломке генератора, его необходимо было заменить.Назим вспомнил про своего друга Виктора, с которым знаком уже 20 лет. У последнего на производственной базе в 21 микрорайоне были генераторы. Приехав на базу, доступ к которой был открыт, Назим взял четыре устройства, чтобы проверить их у автоэлектрика и выбрать подходящее. Предупредить Виктора не удалось, потому что он был не на связи. Вскоре на базу приехал брат Виктора, который, обнаружив пропажу генераторов, заявил в полицию.Назим, отремонтировал свой автомобиль и, положив оставшиеся генераторы в багажник, направился домой. Спустя час по пути на работу его остановили сотрудники дорожной полиции и сообщили о том, что им поступил вызов о совершении преступления с его стороны. Они предложили проехать в управлении полиции.Мужчину встретил полицейский Бауыржан, который потребовал завезти машину на территорию управления.Назим попытался позвонить Виктору и объяснить сложившуюся ситуацию, но Бауыржан отобрал у него телефон, при этом схватив его за рукава и потащив вовнутрь здания в кабинет на третьем этаже.Со слов мужчины, после зашли еще два правоохранителя, начали выражаться нецензурной бранью и требовали признательные показания по факту кражи генераторов. Не реагируя на объяснения Назима, трое полицейских стали его избивать, нанося удары по лицу, туловищу и ногам.Мужчина сказал, что подаст жалобу в прокуратуру. Это разозлило полицейских еще больше и они стали избивать его сильнее.Вскоре им поступил звонок о том, что факт кражи не подтвердился, и друг Назима Виктор отказывается писать заявление.Тогда Бауыржан извинился перед потерпевшим и просил не жаловаться в прокуратуру. Назим, выйдя из здания управления полиции, сразу обратился с заявлением в орган надзора.В областной многопрофильной больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей в области груди, головы и лица, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.На данный момент Назим с адвокатом зафиксировали побои.Против сотрудников полиции, как утверждает мужчина, прокуратура возбудила уголовное дело.Lada.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.