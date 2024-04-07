Стрельба в кафе Актау: что ответили в полиции

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По информации ведомства, все участники были доставлены в управление полиции Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кафе «Leyla», расположенном в 14 микрорайоне.
По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.
На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кафе «Leyla», расположенном в 14 микрорайоне.
По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.
На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.
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