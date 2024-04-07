Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 4

Стрельба в кафе Актау: что ответили в полиции

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент со стрельбой в кафе «Leyla».

Кадр видео
По информации ведомства, все участники были доставлены в управление полиции Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кафе «Leyla», расположенном в 14 микрорайоне.

По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.

На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика