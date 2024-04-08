В Сети появилось видео избиения женщины в Мангистау

Видео разместили на странице «112» в Instagram. По данным «112», происшествие произошло в Мунайлинском районе.На кадрах видео видно, что инцидент произошел на детской площадке. Рядом с женщиной играет ребенок. Мужчина подходит к женщине и наносит удар по плечу кулаком. После хватает за шиворот и толкает. Женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что устанавливаются обстоятельства инцидента.