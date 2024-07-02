Проломил череп ребенку: жителя Актау осудили за опасную езду на электроскейте

Житель Актау получил срок за наезд на ребенка, в результате которого пострадавшей был нанесен тяжкий вред здоровью. Подробности дела рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото: Pixabay

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 17 апреля текущего года в 18:00 часов у дома №36 в 6 микрорайоне. М. передвигался по тротуарной дорожке на электрическом скейтборде и, не соблюдая технику безопасности, совершил наезд на малолетнюю девочку.

В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью – перелом основания черепа и сотрясение головного мозга.

Дело направили в суд. Государственный обвинитель просил признать М. виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Представитель потерпевшей просила привлечь подсудимого к ответственности по закону.

Сам М. вину признал полностью, просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд в качестве смягчающего ответственность и наказание обстоятельства учел признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих ответственность обстоятельств установлено не было.

Вместе с тем суд учел мнение законного представителя потерпевшей, настаивающей на строгом наказании, тяжесть причиненных телесных повреждений. Подсудимый М. признан виновным по части 3 статьи 114 (Неосторожное причинение вреда здоровью) УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Напомним, в мае 2019 года четырехместный велосипед переехал полуторогодовалого ребенка на набережной 15 микрорайона. Малыш с ушибами и ссадинами попал в больницу.