На таможенном посту в Мангистау пресекли попытку провоза наркотиков

На таможенном посту «Тажен» в Мангистауской области 4 июля задержали мужчину, предположительно, с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

По данным пресс-службы ведомства, 4 июля 2024 года на таможенном посту «Тажен» Мангистауской области при выезде в ходе таможенного досмотра у гражданина Узбекистана обнаружен сверток с неизвестным веществом (предположительно, «наркотическое вещество») в кармане брюк. Мужчина направлялся из Москвы в узбекский город Денау.

В настоящее время для принятия процессуального решения материалы переданы в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года на таможенном постом «Тажен» в результате проведения мероприятий выявлены семь фактов нарушений законодательства, рассмотрены 169 административных дел, взысканы штрафы более чем на 4,9 млн.тенге.