В Мангистау задержали двух человек за сбыт 10 кг гашиша

В Мангистауской области пресечен канал поставки наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан. При сбыте 10 кг гашиша с поличным задержаны два гражданина Казахстана, передает пресс-служба КНБ.

Фото пресс-службы ведомства

Департаментами КНБ по Мангистауской и Кызылординской областям при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств в Казахстан.

Так, 21 июня при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным были задержаны два гражданина Казахстана.

В ходе обысков у них также изъято около 50 граммов опия, 4 000 долларов США и более 4 млн тенге.

В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, - сообщили в ведомстве.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.