Подозреваемая в руководстве финансовой пирамидой экстрадирована из Армении в Актау

Сегодня, 5 июля, из Армении в Актау экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

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Сегодня, 5 июля, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой.

По данным ведомства, в период 2019-2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Finiko» в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.

Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау, - сообщает пресс-служба ведомства.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

