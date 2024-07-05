Пограничники пресекли 34 факта браконьерства в июне на Каспии

В июне 2024 года пограничники пресекли 34 факта браконьерства и изъяли орудия браконьерского лова, рыбу осетровых видов, водоплавающих черепах и птиц. Подробности сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ.

Фото: КНБ РК

Пресс-служба Пограничной службы КНБ сообщает, что в июне 2024 года пресечено 34 факта браконьерства в акватории Каспия.

А также пограничники изъяли:

- плавательных средств – 18 ед.;

- орудий браконьерского лова – 32,5 км сетей;

- рыб осетровых видов – 20 шт. (71,3 кг);

- рыб частиковых видов – 12 905 шт. (24 896 кг);

- водоплавающих черепах – 47 шт.;

- водоплавающих птиц – 9 шт.;

- тюленей – 1 шт.