В пригороде Актау в ДТП погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе поселке Акшукур 5 июля. В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили о погибших и пострадавших.

Фото со страницы «112» в Instagram

ДТП произошло сегодня, 5 июля, на автодороге Актау-Акшукур. В социальных сетях появилось видео, снятое сразу после ДТП.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что вызов поступил в 19:17. На место выезжали бригады Скорой помощи и Центра медицины катастроф.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия. Еще троих пострадавших доставили в больницу, - сообщает пресс-служба.

Редакция Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции региона.