Мотоциклист в луже крови: кадры с ДТП рассылают в Актау

Видео с последствиями аварии, участником которой стал водитель мотоцикла, распространяется среди жителей Актау.

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В Telegram-канале «112 AKTAU» сегодня, 7 июля, опубликовано видео, на котором запечатлен мотоциклист, лежащий в луже крови. При этом не указаны точный адрес, время и дата происшествия.

Как выяснил корреспондент Lada.kz, ДТП случилось вечером, 3 июля, в селе Жанаталап Атырауской области. Об этом сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Участниками аварии стали мотоцикл Racer RC250 и автомобиль Ankai, двигавшийся по главной дороге. Водитель мотоцикла 25-ти лет был госпитализирован.