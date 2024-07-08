Троих мужчин на неисправной лодке спасли у побережья Актау

У мужчин сломался двигатель на лодке и они не могли вернуться обратно на берег. На помощь пришли спасатели. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС РК).
Кадры спасения людей на лодке в Актау опубликованы в Telegram-канале МЧС.
По информации ведомства, вчера, 7 июля, в двух километрах от побережья Каспийского моря на неисправной лодке в море застряли трое мужчин в возрасте от 20 до 25 лет.
Сотрудниками МЧС спасены и доставлены на берег тре мужчин, которые из-за неисправного двигателя плавсредства не смогли вернуться обратно. В медицинской помощи не нуждались, - говорится в сообщении.
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