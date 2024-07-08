В Жанаозене завели уголовное дело за продажу вейпов

В Жанаозене начато первое досудебное расследование по факту реализации вейпов. По делу проходит местный предприниматель, об этом сообщает пресс-служба управления полиции Жанаозена.

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, что в Жанаозене в отношении предпринимателя, продавшего вейпы, начато первое расследование.

Предприниматель понесет уголовное наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (до 738 400 тенге) или общественных работ на срок до 200 часов, или ареста на срок до 15 суток, - сообщили в полиции.

В полиции напомнили, что с 20 июня в Казахстане запрещен и криминализован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Производство, ввоз, продажа и распространение влекут уголовную ответственность.