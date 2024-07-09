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09.07.2024, 17:07

Парень погиб на базе отдыха в Актау

Происшествия 0 241 Алия Шарипова

На базе отдыха Tree of Life погиб парень 2007 года рождения. Lada.kz стали известны подробности происшествия.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Данные о происшествии распространились в социальных сетях. Как сообщается, парень прыгал в воду с горок, а затем на место прибыли работники скорой помощи.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к представителям базы отдыха Tree of Life.

Насчет этой ситуации ничего не можем сказать, так как она не имеет отношения к горкам, он не падал с них. Произошло на территории Tree of Life, парню просто стало плохо, его забрала скорая помощь, - прокомментировали на базе отдыха.

В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи подтвердили информацию о том, что на место происшествия выезжала бригада специалистов, сообщив, что инцидент произошел 8 июля.

В 14:26 часов с базы отдыха Tree of Life поступил вызов по пострадавшему 2007 года рождения, повод – утопление. По приезду бригады была констатирована смерть, - сообщили на станции.

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
БО
БО
Что тут говорить,если на базе отдыха,в бассейне,не на море, как таковом гибнут,тонут люди,тогда про само море и говорить не стоит...Может внести эту базу в список ,как запрещённое место для купания??? Ну уже второй случай гибели на этой базе... Или тут не работает это правило?
09.07.2024, 17:59
bake
bake
как на платной базе могут быть утопленники? как спасатели работают?
09.07.2024, 12:22
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