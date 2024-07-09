Парень погиб на базе отдыха в Актау

На базе отдыха Tree of Life погиб парень 2007 года рождения. Lada.kz стали известны подробности происшествия.
Данные о происшествии распространились в социальных сетях. Как сообщается, парень прыгал в воду с горок, а затем на место прибыли работники скорой помощи.
Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием к представителям базы отдыха Tree of Life.
Насчет этой ситуации ничего не можем сказать, так как она не имеет отношения к горкам, он не падал с них. Произошло на территории Tree of Life, парню просто стало плохо, его забрала скорая помощь, - прокомментировали на базе отдыха.
В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи подтвердили информацию о том, что на место происшествия выезжала бригада специалистов, сообщив, что инцидент произошел 8 июля.
В 14:26 часов с базы отдыха Tree of Life поступил вызов по пострадавшему 2007 года рождения, повод – утопление. По приезду бригады была констатирована смерть, - сообщили на станции.
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