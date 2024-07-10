Диван упал на голову: новые подробности расследования в Актау

Стали известны новые подробности по делу о трагедии, произошедшей более полутора лет назад в Актау, в результате которой погиб местный житель, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

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Корреспондентам Tengrinews.kz 21 июня 2024 года удалось выяснить, что Генеральная прокуратура отменила решение о приостановлении дела и переквалифицировала его на часть 1 статьи 99 УК («Убийство»). Были даны соответствующие указания.

За волокиту досудебного расследования в департамент полиции Мангистауской области внесен акт прокурорского надзора с рассмотрением вопроса об оценке деятельности руководителей органов полиции. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК, какие-либо другие данные досудебного расследования в настоящее время разглашению не подлежат, - сообщил заместитель начальника службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Напомним, в Актау на прохожего сбросили мебель. Мужчина находился в больнице в тяжёлом состоянии, его полностью парализовало. В полиции начали уголовное дело. Позже мужчина скончался.

Позже полиция Мангистауской области прекратила расследование по факту гибели 39-летнего жителя Актау из-за того, что не был установлен подозреваемый. Прокуратура города Актау с решением согласилась.