За неделю более 100 мопедов водворено на штрафстоянку в Актау

В летний период патрульная полиция Актау усилила надзор за дорожным движением отдельных видов транспорта, которые влияют на состояние аварийности в городе в целом. В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено более 100 мопедов, сообщает пресс-служба полиции региона.
По данным ведомства, с 1 по 7 июля к административной ответственности привлечены 80 водителей мопедов. Особое внимание было уделено выявлению несовершеннолетних водителей. Порядка 10 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению мопедами.
В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено более 100 мопедов.
В практике не редки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток, и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима. Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. В этой связи патрульной полицией города Актау усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Проводятся локальный рейды, – отметил начальник управления полиции Актау Айдар Касанов.
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