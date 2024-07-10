За неделю более 100 мопедов водворено на штрафстоянку в Актау

В летний период патрульная полиция Актау усилила надзор за дорожным движением отдельных видов транспорта, которые влияют на состояние аварийности в городе в целом. В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено более 100 мопедов, сообщает пресс-служба полиции региона.

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По данным ведомства, с 1 по 7 июля к административной ответственности привлечены 80 водителей мопедов. Особое внимание было уделено выявлению несовершеннолетних водителей. Порядка 10 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению мопедами.



В результате рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворено более 100 мопедов.