В Актау произошел пожар в жилом доме

В Актау произошел пожар в многоквартирном доме в 33 микрорайоне. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Фото со страницы «112» в Instagram.

Пожар произошел сегодня, 10 июля, примерно в 9:45, в доме №19 в 33 микрорайоне.



По приезду спасателей установлено возгорание на балконе и в детской комнате домашних вещей в одной из квартир на четвертом этаже.

В результате пожара в квартирах №16, №24, №20 произошло тление балкона и кондиционера, а также закопчена облицовка дома. В 10:17 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС региона.

На месте работали четыре спасателя и 20 единиц техники.