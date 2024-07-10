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10.07.2024, 15:40

В Актау произошел пожар в жилом доме

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

В Актау произошел пожар в многоквартирном доме в 33 микрорайоне. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Фото со страницы «112» в Instagram.
Фото со страницы «112» в Instagram.

Пожар произошел сегодня, 10 июля, примерно в 9:45, в доме №19 в 33 микрорайоне.


По приезду спасателей установлено возгорание на балконе и в детской комнате домашних вещей в одной из квартир на четвертом этаже.

В результате пожара в квартирах №16, №24, №20 произошло тление балкона и кондиционера, а также закопчена облицовка дома.  В 10:17 пожар ликвидирован.  Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС региона.

На месте работали четыре спасателя и 20 единиц техники.

 

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