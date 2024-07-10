В Актау на надувном круге унесло в море подростка

Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона. Им удалось вернуть ребенка на берег. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 10 июля, при патрулировании побережья Каспийского моря спасателями ДЧС спасён и доставлен на берег ребёнок 2014 года рождения.

Как выяснилось, его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждался, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 10 июля, спасатели в море, в 1,5 км от берега, обнаружили и вернули на сушу шестерых подростков в возрасте от 17 до 19 лет.