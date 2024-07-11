«Пожар в паркинге»: 30 спасателей напрасно подняли по тревоге в Актау

На сообщение о пожаре на территории подземного паркинга были направлены 30 огнеборцев. Подробности предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев

Сегодня, 11 июля, в 08:30 поступила информация о том, что в 15 микрорайоне в 26-этажном ЖК «Оазис» загорелась автомашина в подземном паркинге.

На место вызова были направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу №3. В 08:38 они прибыли к месту происшествия. По внешним признакам задымления в паркинге не наблюдалось. Установлено, что на 1-ом этаже в техническом помещении произошло короткое замыкание электропроводов без последующего загорания насосного компрессора. Жертв и пострадавших нет. В 08:51 ранг №3 не подтвердился.

Выезжали 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

В ДЧС сообщили, что автомобили с ГБО запрещается парковать в подземных паркингах.