На трассе Актау-Жанаозен сгорел автомобиль

Происшествие произошло вечером 11 июля. Жертв и пострадавших нет. Подробности рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев

Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС 11 июля в 20:23. Возгорание автомобиля произошло в Мунайлинском районе на трассе Актау-Жанаозен.

Во время движения произошло горение автомобиля марки Mazda MPV, 2008 года выпуска. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 21:06, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара задействованы: одна единица техники и пять сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.