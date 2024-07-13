Водитель получил ожоги: в Актау на заправке сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло 12 июля на одном из АГЗС в Актау. Момент пожара попал на видео.

Фото очевидцев

Инцидент произошёл 12 июля, примерно в 19:42.

На автозаправочной станции «Атбұлақ» в 29А микрорайоне загорелся автомобиль Daewoo Nexia.

В результате пожара получил незначительные ожоги лица хозяин автомобиля - 34-летний мужчина. После осмотра врачей отпущен домой, без госпитализации. В 19:52 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

В тушении пожара задействованы: две единицы техники и 14 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, а также одна единица техники и три работника Центра медицины катастроф.

В социальной сети появился видеоролик с моментом пожара автомобиля.