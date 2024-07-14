Камнем и ногами: мужчину избили в центре Актау

Фото очевидцев

Инцидент произошел вечером 13 июля перед домом №39 в 11 микрорайоне. Жительница дома увидела мужчину, с трудом передвигающегося у подъезда №6. Она узнала от пострадавшего, что он был избит тремя мужчинами: сначала его ударили по голове камнем, а потом стали бить ногами и руками. После нападавшие быстро скрылись. Свидетелей и очевидцев на месте не оказалось.

Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

Мужчина намерен обратиться с заявлением в полицию.

Ранее в Актау на видео попало жестокое избиение мужчины в 3 микрорайоне.