Пять человек пострадали: два мотоциклиста столкнулись в селе Боранкул

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Боранкул в Бейнеуском районе. В результате столкновения двух мотоциклов пять человек получили разные телесные повреждения. Видео с места происшествия опубликовали в социальной сети. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции.
По данным департамента полиции Мангистауской области, авария с участием двух мотоциклистов марки Yamaha и JELMAYA произошла 12 июля в селе Боранкул в Бейнеуском районе.
В результате ДТП пять человек получили разные телесные повреждения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель мототранспорта JELMAYA привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения. Мотоциклы водворены на специализированную штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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