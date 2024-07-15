Пять человек пострадали: два мотоциклиста столкнулись в селе Боранкул

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Боранкул в Бейнеуском районе. В результате столкновения двух мотоциклов пять человек получили разные телесные повреждения. Видео с места происшествия опубликовали в социальной сети. Подробности рассказали в пресс-службе департамента полиции.

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По данным департамента полиции Мангистауской области, авария с участием двух мотоциклистов марки Yamaha и JELMAYA произошла 12 июля в селе Боранкул в Бейнеуском районе.

В результате ДТП пять человек получили разные телесные повреждения.