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15.07.2024, 18:10

За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге более 70 раз

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

С 8 по 14 июля 2024 года в регионе произошло 13 пожаров и 40 случаев горения, 15 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы и три раза на ложные выезды. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве предоставили подробности некоторых пожаров. Так, 8 июля в 12:17 в жилом массиве «Акжелкен» в Актау на улице Арай во дворе одного из домов произошло возгорание дров. Огонь перекинулся на крышу времянки на соседней улице Жайлау. Пострадавших нет.  

Вечером этого же дня в сельском округе Баскудык в Мунайлинском районе сгорел автомобиль марки «Шевролет Нива», который стоял под навесом между времянкой и баней во дворе одного из домов. Дальше огонь перекинулся на крыши времянки и бани. Спасатели проводили работы по вскрытию и разборке конструкций. Пострадавших нет.  

Утром 10 июля в доме 19 в 33 микрорайоне произошло возгорание окна и двери балкона, а также домашних вещей в детской комнате одной из квартир на четвертом этаже. Остальные комнаты квартиры, внутренняя и внешняя стороны балкона этажом выше были закопчены. Вышли из строя два кондиционера на шестом этаже и один кондиционер на седьмом этаже.  

Далее в 10 утра этого же дня спасатели выезжали по тревоге в Форт-Шевченко.

Там произошло возгорание гаража, стоящего отдельно от дома, и крыши сарая и бани, пристроенных к гаражу. Площадь горения составила 120 квадратных метров. Из гаража вынесен 50-литровый газовый баллон.

Ночью 10 июля в селе Шетпе произошло возгорание мебели в спальной комнате двухкомнатной квартиры. Эвакуировано три человека. Пострадавших нет.

На следующий день в 8:55 утра произошёл пожар в доме 35 в 11 микрорайоне Актау. В кондитерской «My cake», расположенной на первом этаже дома, произошло возгорание натяжного потолка, мебели, микроволновки, холодильника и кассового аппарата. Обошлось без пострадавших.

Днем 11 июля в селе Жана Даулет в Мунайлинском районе произошло возгорание передней части непригодного грузового автомобиля и 40-тонного контейнера.  Пострадавших нет.

Вечером этого же дня сгорел автомобиль марки Mazda MPV на трассе Актау-Жанаозен.

Рано утром 12 июля в поселке Кызылтобе-2 в Мунайлинском районе в шестикомнатном доме произошел пожар. Пострадавших нет.

Днем 14 июля в селе Бейнеу во дворе одного из домом произошло возгорание крыши и сена в скотном сарае. Обошлось без пострадавших.

В этот же день в 9 микрорайоне Актау произошло возгорание микроавтобуса. Огонь с загоревшегося микроавтобуса перекинулся на припаркованные рядом легковые автомобили. Пожарные ликвидировали огонь за семь минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет.

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