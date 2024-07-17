В Мунайлы автомобиль въехал в газовую трубу

В селе Атамекен Мунайлинского района автомобиль въехал в газовую трубу. Аварию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: instagram.com/911.aktau/

Фотографии с места происшествия опубликовал Instagram-паблик «911.aktau».

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили о том, что водителя привлекли к ответственности.

Водитель привлечен к административной ответственности по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, - прокомментировали в ведомстве.

Для справки

Часть 1 статьи 610 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, подобное ДТП ранее произошло в Жанаозене. Водитель автомобиля «МАЗ» врезался в надземный газопровод.