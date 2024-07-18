На таможенном посту в Мангистау гражданин Узбекистана проглотил сверток с наркотиками

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) у гражданина Узбекистана на таможенном посту «Тажен», расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

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По данным АФМ, при досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета.

При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело. По результатам судебной экспертизы, в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, - сообщает пресс-служба ведомства.



В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.