Крики пацана: массовую драку устроили подростки двух микрорайонов в Актау

стоп кадр из видео

На кадрах десятки молодых ребят хаотично бегают по двору, кричат, на одном из видео даже слышен взрыв так называемого «сурика».

Автор публикации сообщил, что назвал видео «31б vs 31a», сообщив тем самым, что речь идет об условных разборках двух микрорайонов.

Пользователи сети выразили свое мнение:

«Нам враги даже не нужны. Мы между собой воюем» «А как скажут, что в армию надо идти, так первыми от службы уклоняться побегут» «Не время разрушать, ребята»

Редакция lada.kz ждет комментарии полиции по данному инциденту.