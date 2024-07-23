Мужчину в Актау лишили свободы из-за долга по алиментам

Прокуратурой города Актау в отношении гражданина «А» проводилось досудебное расследование по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса, у которого долг по алиментам составлял свыше трех миллионов тенге, сообщает прокуратура Мангистауской области.

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По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

Приговором суда от 05.07.2024 г. гражданину «А» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.