Самолет авиакомпании Scat больше часа кружил над аэропортом Актау

В редакцию lada.kz поступило сообщение от жителей, которые прислали скрин с сайта flightradar24, где указано, что рейс VSV768 вылетел из Актау и кружит над аэропортом больше часа. Комментарий предоставили в международном аэропорту Актау.

фото с сайта razrisyika.ru

Скриншот с сайта Flightradar24 – публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, предоставили читатели lada.kz. По предоставленным данным, над Актау продолжительное время кружил самолет компании Scat рейса VSV768.

Комментарий предоставили в Международном аэропорту Актау.

«Это учебно-тренировочный полет, пассажиров на борту нет. Не надо паники», - отметили в аэропорту.

Напомним, ранее аналогичный случай был зафиксирован с рейсом другой авиакомпании.