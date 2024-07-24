Нетрезвый водитель грузовика устроил аварию в Актау

Водитель грузовика устроил аварию с участием двух легковых автомобилей в районе химического гидрометаллургического завода (ХГМЗ). Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: instagram.com/112_aktau/

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах – наехавший на легковой автомобиль грузовик, а также помятый в результате столкновения кроссовер.

ДТП прокомментировали в областном департаменте полиции. По данным ведомства, авария произошла 23 июля в районе ХГМЗ. Столкнулись Shacman, Mitsubishi и Toyota.

Водитель грузового автомобиля Shacman привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку. Погибших нет. Пострадавшие, получившие травмы, после оказания медицинской помощи были отпущены домой, - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, ранее полиция задержала пьяного водителя внедорожника, протаранившего автомобиль, в котором находились дети.