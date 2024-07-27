Букет нарушений: в Актау водителя привлекли к ответственности

В социальных сетях появилось видео, на котором актауский автомобилист лихо рассекает по встречной полосе движения. В полиции региона сообщили, что его оштрафовали по четырем статьям административного кодекса, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
В Сети опубликовали видео, на кадрах которого водитель автомобиля Toyota лихо рассекает по встречной полосе движения, нарушая правила дорожного движения.
Происходящее он снимает на камеру мобильного телефона.
В полиции региона сообщили, что водителя оштрафовали по четырем статьям административного кодекса.
Водитель, допустивший ряд грубых нарушений ПДД, привлечен к ответственности. В числе нарушений: использование телефона за рулем, несоблюдение правил использования ремней безопасности, выезд на встречную полосу, а также повторение этих нарушений в течение года после предыдущего административного взыскания. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщили в полиции региона.
Комментарии0 комментарий(ев)