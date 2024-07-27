Букет нарушений: в Актау водителя привлекли к ответственности

В социальных сетях появилось видео, на котором актауский автомобилист лихо рассекает по встречной полосе движения. В полиции региона сообщили, что его оштрафовали по четырем статьям административного кодекса, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео

В Сети опубликовали видео, на кадрах которого водитель автомобиля Toyota лихо рассекает по встречной полосе движения, нарушая правила дорожного движения.

Происходящее он снимает на камеру мобильного телефона.

В полиции региона сообщили, что водителя оштрафовали по четырем статьям административного кодекса.