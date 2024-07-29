Бывшего руководителя отдела образования Актау приговорили к 5 годам лишения свободы

Экс-руководитель отдела образования Актау, а также трое директоров школ и индивидуальный предприниматель признаны виновными в коррупции. В городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, бывшего руководителя отдела образования и троих директоров школ города, сообщает пресс-служба городского суда.

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Предприниматель обвинялся по п.3 ч.3 ст.367 УК в неоднократной даче взятки должностным лицам.

Бывший руководитель отдела образования и трое директоров школ - в получении взятки (ст. 366 ч.2 УК, прим. автора).:

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель заключил договоры с тремя школами на обеспечение учащихся питанием. За беспрепятственное подписание по договорам актов оказанных услуг, быстрое перечисление денежных средств и общее покровительство она неоднократно передала должностным лицам – на тот момент руководителю отдела образования (Б. – 4 млн тенге) и троим директорам школ (С. – 800 тыс. тенге, Н. – 2 млн тенге и Е. – 1 млн тенге) денежные средства в качестве взятки, а те их получили.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами проверок, иными материалами. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признаны искреннее раскаяние и наличие малолетних детей у ИП и наличие малолетних детей у одного из директоров школ. Отягчающих – не установлено.

Санкция ч.2 ст.366 УК предусматривает штраф от 50 до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Санкция п.3 ч.3 ст.367 УК – основное наказание в виде штрафа от 40 до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы от 7 до 12 лет.

Бывший руководитель образования и один из директоров (получивших взятку в 2 млн тенге) приговорены к 5 годам лишения свободы. Подозреваемому С. (взятка в 800 тысяч тенге, прим. автора) к 4,5 годам лишения свободы.

Экс директору школы, получившему взятку в сумме 1 млн тенге, назначили штраф в 40 млн тенге.

Индивидуальный предприниматель приговорена к 7 годам лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере образования.