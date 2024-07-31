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31.07.2024, 10:33

За неделю в Мангистау произошло шесть пожаров: пострадал 72-летний пенсионер

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

За последнюю неделю в Мангистауской области произошло шесть пожаров и 32 случая горения. В одном из пожаров в селе Кызылсай пострадал 72-летний мужчина, сообщает служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.

 


 

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Подробности происшествия рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Так, 22 июля в 19:00 в селе Уштаган в Мангистауском районе произошло возгорание приблизительно 500-600 тюков сена, загруженных в грузовую машину МАЗ, 2014 года выпуска. Обошлось без пострадавших.

На следующий день в 11:03 в селе Жетыбай сгорела крыша пятикомнатного жилого дома. Пострадавших нет. 

Утром 24 июля в селе Бейнеу произошло возгорание натяжного потолка в магазине «Абдуллазиз» на первом этаже здания №24. Первый этаж полностью закопчен. В пожаре никто не пострадал.

В четверг, 25 июля, в селе Кызылсай произошел пожар в трехкомнатном частном жилом доме, в котором пострадал мужчина 1952 года рождения. Спасатели вынесли пострадавшего из дома в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи. Также пожарным удалось вынесли из дома один газовый баллон на 60 литров.

В этот же день произошел пожар селе Атамекен. Там во дворе одного из домов сгорела крыша сарая. Обошлось без пострадавших.

Вечером 26 июля в Жанаозене на территории промышленной зоны произошло загорание наружной облицовки 20-кубовой емкости для нефтяных отходов.

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